Испания

Хавбек рассказал о причинах неудач мадридской команды.

Полузащитник Атлетико Сауль прокомментировал вылет своей команды в 1/16 Кубка Испании от Леонесы.

"Сложный момент. Настало время объединиться и стать сильнее. Я надеюсь и хочу, чтобы команда восприняла это очень болезненное поражение и то, что оно помогает нам улучшаться. Болельщики не заслуживают такого. Игроки полностью виноваты".

"Мы видим проблему по ходу сезона. Мы можем соревноваться с Реалом или Барселоной, но когда мы соревнуемся с командой более низкого уровня, мы не можем наладить игру, которую мы должны демонстрировать или быть мотивированными так, как должны. Этого никогда не было", — сказал Сауль AS.

Ранее своими эмоциями после неудачного поединка поделился главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.