Англия

У француза все больше шансов вернуться в Турин.

Как сообщает Express, руководство Манчестер Юнайтед намерено заполучить в свою команду защитника Ювентуса Маттейса де Лигта.

По данным источника, "манкунианцы" могут воспользоваться ситуацией с желанием полузащитника Поля Погба покинуть клуб в ближайшее межсезонье.

Отмечается, что Юнайтед рассматривает вариант с тем, чтобы предложить итальянцам обменять французского хавбека на нидерландского защитника.

Ранее английские СМИ сообщали, что "красным дьяволам" удержать Погба в команде может помочь грядущий финансовый кризис.