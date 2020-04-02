У француза все больше шансов вернуться в Турин.
Поль Погба, getty images
02 апреля 2020, 20:26
Как сообщает Express, руководство Манчестер Юнайтед намерено заполучить в свою команду защитника Ювентуса Маттейса де Лигта.
По данным источника, "манкунианцы" могут воспользоваться ситуацией с желанием полузащитника Поля Погба покинуть клуб в ближайшее межсезонье.
Отмечается, что Юнайтед рассматривает вариант с тем, чтобы предложить итальянцам обменять французского хавбека на нидерландского защитника.
Ранее английские СМИ сообщали, что "красным дьяволам" удержать Погба в команде может помочь грядущий финансовый кризис.