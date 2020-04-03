Англия

Англичанин признался, что без проблем отправился бы выступать за другой клуб из АПЛ.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл порассуждал на тему того, в каком клубе он бы мог оказаться, если в свое время сэр Алекс Фергюсон захотел бы его продать.

"Я принял решение, что хочу, чтобы мое имя ассоциировалось с Манчестер Юнайтед. Однако, если бы Алекс Фергюсон пришел ко мне и сказал: "Гари, твое время в МЮ подошло к концу", конечно, я бы сыграл за другой клуб Премьер-лиги".

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"Если бы у меня спросили, когда я еще играл, у каких клубов АПЛ есть традиция, какой клуб настоящий? Арсенал будет для меня номером один. Когда я приезжал на Хайбери, то чувствовал, что они всегда делают правильные вещи".

"Клубами в Европе, которыми я всегда восхищался, были Ювентус и Бавария, потому что мы много играли против них в конце 90-х, начале 2000-х, и я просто уважал эти команды. Бавария всегда была дотошной в своей подготовке, так что на международном уровне я бы выбрал именно ее", — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, ранее Гари Невилл рассказал о самой странной вещи, которую его просили подписать.

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