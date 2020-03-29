Football.ua вспоминает футболистов, чье прошлое было связано с "красными дьяволами".
На протяжении длительного времени Манчестер Юнайтед был беспощадной машиной в Премьер-лиге, благодаря чему клуб завоевал множество трофеев. В составе "красных дьяволов" было множество талантливых исполнителей, что мешало раскрыться перспективной молодежи.
Были и значимые исключения в эпоху Сэра Алекса Фергюсона – это Райан Гиггз, Дэвид Бэкхем, Гари Невилл и Пол Скоулз, а в последнее время значимый вклад в результаты Манчестер Юнайтед делают Маркус Рашфорд и Скотт Мактоминей. Другие таланты так и не сумели закрепиться на Олд Траффорд из-за других впечатляющих игроков основной обоймы. Тем не менее, несмотря на неудачу в МЮ, они сумели найти свое место в других клубах Премьер-лиги.
Вашему вниманию список из восьми футболистов нынешних клубов АПЛ, об игре которых за Манчестер Юнайтед вы могли забыть.
1. Робби Брэди
Нынешний клуб: Бернли
Матчей за Манчестер Юнайтед: 1.
Ирландец присоединился к академии Манчестер Юнайтед в январе 2008 года, сумев поразить скаутов, выступая за Сейнт-Кевинс Бойс. Отметим, что за этот клуб в свое время играли Дамьен Дафф, Лиам Брейди и Джефф Хендрик (нынешний игрок Бернли).
Робби один раз оказался на скамейке запасных в поединке Кубка английской лиги. Ему пришлось ждать два года, чтобы сделать первое появление за Манчестер Юнайтед, на 86-й минуте против Ньюкасла в том же турнире.
Несмотря на неудачные попытки закрепиться на Олд Траффорд, Брэди произвел неплохое впечатление в других клубах, как Халл Сити, Норвич, Бернли, а также за сборную Ирландии.
2. Крейг Кэткарт
Нынешний клуб: Уотфорд
Матчей за Манчестер Юнайтед: 0.
Кэткарт не сумел себя проявить в Манчестер Юнайтед, зарекомендовав себя в целом надежным защитником в составе Уотфорда и сборной Северной Ирландии.
Крейг попал в первую команду в результате травмы Неманьи Видича в 2007 году, а также оказался на скамейке запасных, когда Манчестер Юнайтед обыграл Рому (7:1). Центрбеку "посчастливилось" побывать в запасе, когда МЮ в полуфинале Кубка Англии обыграл его будущий клуб – Уотфорд.
Кэткарт так и не получал шанса в Манчестер Юнайтед, но провел порядка 150 матчей за Уотфорд и помог "шершням" стать конкурентоспособной силой в АПЛ за последнее время.
3. Фил Бардсли
Нынешний клуб: Бернли
Матчей за Манчестер Юнайтед: 18.
Фил был многообещающим игроком молодежного состава, который получил 34-й номер и сумел сделать несколько победных появлений на поле в Кубке английской лиги-2003/04.
Спустя несколько лет он провел 15 матчей во всех турнирах, 8 из которых пришлись на Премьер-лигу, ввиду того, что Гари Невилл испытывал проблемы со спиной. Когда Невилл вернулся на поле, Бардсли сделал лишь одно появление. Примечательно, что из этого списка у нынешнего игрока Бернли наибольшее количество появление на поле за Манчестер Юнайтед.
4. Данни Дринкуотер
Нынешний клуб: Астон Вилла (права принадлежат Челси)
Матчей за Манчестер Юнайтед: 0.
Данни провел в МЮ тринадцать лет, но так и не получил шанса проявить себя на поле. Максимально близко он подобрался к составу, когда оказался на скамейке запасных против Халл Сити в последней игре сезона-2008/09.
Дринкуотер подписал профессиональный контракт с Манчестер Юнайтед в 2008 году, а большую часть времени сдавался по арендам: Хаддерсфилд, Кардифф, Уотфорд, Барнсли, а затем был продан в Лестер, в составе которого сенсационно выиграл Премьер-лигу.
Дринкуотер в 2017 году перешел в Челси, но из-за травм и личных проблем провел в клубе лишь 12 матчей в АПЛ. Первую половину текущего сезона англичанин провел за Бернли, а затем пополнил состав Астон Виллы, где, похоже, надолго не задержится из-за очередного конфликта.
5. Майкл Кин
Нынешний клуб: Эвертон
Матчей за Манчестер Юнайтед: 15.
Майкла высоко оценивали во время его пребывания в Манчестер Юнайтед, но из-за глубины состава он практически не получил шансов закрепиться в основной команде: один матч в Премьер-лиге, четыре – в Кубке английской лиги.
После многочисленных аренд Кин покинул Олд Траффорд и отправился в Бернли в 2014 году, затем "бордовые" его выкупили.
Англичанин настолько здорово проявил себя, что его приобрел Эвертон в 2017 году за 25 миллионов фунтов. Несмотря на периодическую потерю концентрации, Кин – важная составляющая "ирисок", а также на его счету десять матчей за сборную Англии.
6. Оливер Норвуд
Нынешний клуб: Шеффилд Юнайтед
Матчей за Манчестер Юнайтед: 0.
Он так и не получил возможности выступать за Манчестер Юнайтед и Норвуду пришлось пройти через длинный путь, чтобы зарекомендовать себя в Премьер-лиге.
28-летний футболист покинул Олд Траффорд, чтобы закрепиться в одной из команд после ряда аренд. Он успел поиграть за Хаддерсфилд, Рединг, Брайтон и Фулхэм, но именно в Шеффилд Юнайтед Норвуд раскрылся, играя важную роль в механизме Криса Уайлдера.
В текущем сезоне Норвуд провел 28 матчей в АПЛ, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.
7. Том Хитон
Нынешний клуб: Астон Вилла
Матчей за Манчестер Юнайтед: 0.
Конкурентами Тома были Эдвин ван дер Саар и Тим Ховард. Нужно ли здесь что-то говорить о шансах англичанина на стартовый состав?
После небольшого периода в Кардиффе и Бристоле, Хитон перешел в Бернли в 2013 году, после чего начал прогрессировать. Он отыграл 200 матчей за коллектив Шона Дайча и помог своей команде подняться из Чемпионшипа в Премьер-лигу.
Хитон перешел в Астон Виллу прошлым летом и являлся игроком стартового состава, тем не менее, получил серьезную травму и выбыл до конца сезона.
8. Джошуа Кинг
Текущий клуб: Борнмут
Матчей за Манчестер Юнайтед: 2.
Джошуа привлек внимание многих клубов АПЛ, выступая за молодежную команду Волеренги. В итоге, норвежец решил отправиться в Манчестер Юнайтед, когда ему исполнилось шестнадцать лет.
Кинг дебютировал в матче против Вулверхэмптона в Кубке английской лиги-2009/10, а затем был арендован Боруссией Менхегладбах и Халл Сити.
Джошуа провел еще один матч за МЮ, после чего был продан в Блэкберн, а затем присоединился к Борнмуту в 2015 году.
В 28 лет Кинг мог вернуться в Манчестер Юнайтед: "красные дьяволы" хотели вернуть игрока в январе, но Борнмут потребовал 50 миллионов фунтов, в результате чего сделка сорвалась, а коллектив Оле-Гуннара Солскьяера заполучил Одиона Игало на правах аренды – экс-игрока Уотфорда.
По материалам Squawka