Англия

Football.ua вспоминает футболистов, чье прошлое было связано с "красными дьяволами".

На протяжении длительного времени Манчестер Юнайтед был беспощадной машиной в Премьер-лиге, благодаря чему клуб завоевал множество трофеев. В составе "красных дьяволов" было множество талантливых исполнителей, что мешало раскрыться перспективной молодежи.

Были и значимые исключения в эпоху Сэра Алекса Фергюсона – это Райан Гиггз, Дэвид Бэкхем, Гари Невилл и Пол Скоулз, а в последнее время значимый вклад в результаты Манчестер Юнайтед делают Маркус Рашфорд и Скотт Мактоминей. Другие таланты так и не сумели закрепиться на Олд Траффорд из-за других впечатляющих игроков основной обоймы. Тем не менее, несмотря на неудачу в МЮ, они сумели найти свое место в других клубах Премьер-лиги.

Вашему вниманию список из восьми футболистов нынешних клубов АПЛ, об игре которых за Манчестер Юнайтед вы могли забыть.

1. Робби Брэди

Нынешний клуб: Бернли

Матчей за Манчестер Юнайтед: 1.

Ирландец присоединился к академии Манчестер Юнайтед в январе 2008 года, сумев поразить скаутов, выступая за Сейнт-Кевинс Бойс. Отметим, что за этот клуб в свое время играли Дамьен Дафф, Лиам Брейди и Джефф Хендрик (нынешний игрок Бернли).

Робби один раз оказался на скамейке запасных в поединке Кубка английской лиги. Ему пришлось ждать два года, чтобы сделать первое появление за Манчестер Юнайтед, на 86-й минуте против Ньюкасла в том же турнире.

Несмотря на неудачные попытки закрепиться на Олд Траффорд, Брэди произвел неплохое впечатление в других клубах, как Халл Сити, Норвич, Бернли, а также за сборную Ирландии.

2. Крейг Кэткарт

Нынешний клуб: Уотфорд

Матчей за Манчестер Юнайтед: 0.

Кэткарт не сумел себя проявить в Манчестер Юнайтед, зарекомендовав себя в целом надежным защитником в составе Уотфорда и сборной Северной Ирландии.

Крейг попал в первую команду в результате травмы Неманьи Видича в 2007 году, а также оказался на скамейке запасных, когда Манчестер Юнайтед обыграл Рому (7:1). Центрбеку "посчастливилось" побывать в запасе, когда МЮ в полуфинале Кубка Англии обыграл его будущий клуб – Уотфорд.

Кэткарт так и не получал шанса в Манчестер Юнайтед, но провел порядка 150 матчей за Уотфорд и помог "шершням" стать конкурентоспособной силой в АПЛ за последнее время.

3. Фил Бардсли

Нынешний клуб: Бернли

Матчей за Манчестер Юнайтед: 18.

Фил был многообещающим игроком молодежного состава, который получил 34-й номер и сумел сделать несколько победных появлений на поле в Кубке английской лиги-2003/04.

Спустя несколько лет он провел 15 матчей во всех турнирах, 8 из которых пришлись на Премьер-лигу, ввиду того, что Гари Невилл испытывал проблемы со спиной. Когда Невилл вернулся на поле, Бардсли сделал лишь одно появление. Примечательно, что из этого списка у нынешнего игрока Бернли наибольшее количество появление на поле за Манчестер Юнайтед.

4. Данни Дринкуотер

Нынешний клуб: Астон Вилла (права принадлежат Челси)

Матчей за Манчестер Юнайтед: 0.

Данни провел в МЮ тринадцать лет, но так и не получил шанса проявить себя на поле. Максимально близко он подобрался к составу, когда оказался на скамейке запасных против Халл Сити в последней игре сезона-2008/09.

Дринкуотер подписал профессиональный контракт с Манчестер Юнайтед в 2008 году, а большую часть времени сдавался по арендам: Хаддерсфилд, Кардифф, Уотфорд, Барнсли, а затем был продан в Лестер, в составе которого сенсационно выиграл Премьер-лигу.

Дринкуотер в 2017 году перешел в Челси, но из-за травм и личных проблем провел в клубе лишь 12 матчей в АПЛ. Первую половину текущего сезона англичанин провел за Бернли, а затем пополнил состав Астон Виллы, где, похоже, надолго не задержится из-за очередного конфликта.

5. Майкл Кин

Нынешний клуб: Эвертон

Матчей за Манчестер Юнайтед: 15.

Майкла высоко оценивали во время его пребывания в Манчестер Юнайтед, но из-за глубины состава он практически не получил шансов закрепиться в основной команде: один матч в Премьер-лиге, четыре – в Кубке английской лиги.

После многочисленных аренд Кин покинул Олд Траффорд и отправился в Бернли в 2014 году, затем "бордовые" его выкупили.

Англичанин настолько здорово проявил себя, что его приобрел Эвертон в 2017 году за 25 миллионов фунтов. Несмотря на периодическую потерю концентрации, Кин – важная составляющая "ирисок", а также на его счету десять матчей за сборную Англии.

6. Оливер Норвуд

Нынешний клуб: Шеффилд Юнайтед

Матчей за Манчестер Юнайтед: 0.

Он так и не получил возможности выступать за Манчестер Юнайтед и Норвуду пришлось пройти через длинный путь, чтобы зарекомендовать себя в Премьер-лиге.

28-летний футболист покинул Олд Траффорд, чтобы закрепиться в одной из команд после ряда аренд. Он успел поиграть за Хаддерсфилд, Рединг, Брайтон и Фулхэм, но именно в Шеффилд Юнайтед Норвуд раскрылся, играя важную роль в механизме Криса Уайлдера.

В текущем сезоне Норвуд провел 28 матчей в АПЛ, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

7. Том Хитон

Нынешний клуб: Астон Вилла

Матчей за Манчестер Юнайтед: 0.

Конкурентами Тома были Эдвин ван дер Саар и Тим Ховард. Нужно ли здесь что-то говорить о шансах англичанина на стартовый состав?

После небольшого периода в Кардиффе и Бристоле, Хитон перешел в Бернли в 2013 году, после чего начал прогрессировать. Он отыграл 200 матчей за коллектив Шона Дайча и помог своей команде подняться из Чемпионшипа в Премьер-лигу.

Хитон перешел в Астон Виллу прошлым летом и являлся игроком стартового состава, тем не менее, получил серьезную травму и выбыл до конца сезона.

8. Джошуа Кинг

Текущий клуб: Борнмут

Матчей за Манчестер Юнайтед: 2.

Джошуа привлек внимание многих клубов АПЛ, выступая за молодежную команду Волеренги. В итоге, норвежец решил отправиться в Манчестер Юнайтед, когда ему исполнилось шестнадцать лет.

Кинг дебютировал в матче против Вулверхэмптона в Кубке английской лиги-2009/10, а затем был арендован Боруссией Менхегладбах и Халл Сити.

Джошуа провел еще один матч за МЮ, после чего был продан в Блэкберн, а затем присоединился к Борнмуту в 2015 году.

В 28 лет Кинг мог вернуться в Манчестер Юнайтед: "красные дьяволы" хотели вернуть игрока в январе, но Борнмут потребовал 50 миллионов фунтов, в результате чего сделка сорвалась, а коллектив Оле-Гуннара Солскьяера заполучил Одиона Игало на правах аренды – экс-игрока Уотфорда.