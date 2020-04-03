Англия

Бразильские футболисты могут продолжить карьеру в лондонской команде.

Челси заинтересован в услугах Филиппе Коутиньо и Алексе Теллесе, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "синие" ведут переговоры касательно приобретения бразильских футболистов. Хорошие отношения руководства клуба с агентами Пини Захави и Киа Джурабчианом должны посодействовать сделке.

По слухам, Порту намерен выручить за Теллеса 40 миллионов евро, а в ситуации с Коутиньо могут быть различные варианты.

Ранее сообщалось, что Коутиньо готов к переходу в Тоттенхэм.

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