Испания

"Сине-гранатовые" намерены усилить левый фланг обороны.

Левый защитник Порту Алекс Теллес предстоящим летом может оказаться в испанкой Примере. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, к 27-летнему бразильцу проявляет интерес Барселона, которая видит в футболисте идеального конкурента Хорде Альбе.

Отмечается, что руководство "сине-гранатовых" пока не делало официальных предложений по Теллесу, чей контракт с Порту рассчитан до лета 2021 года, однако каталонцы контактировали с окружением игрока.

Ранее сообщалось, что в услугах Алекса Теллеса заинтересован лондонский Челси. Интересно, что в контракте бразильца есть пункт, позволяющий выкупить его за 40 миллионов евро.

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