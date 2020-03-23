"Сине-гранатовые" намерены усилить левый фланг обороны.
Алекс Теллес, Getty Images
23 марта 2020, 08:38
Левый защитник Порту Алекс Теллес предстоящим летом может оказаться в испанкой Примере. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, к 27-летнему бразильцу проявляет интерес Барселона, которая видит в футболисте идеального конкурента Хорде Альбе.
Отмечается, что руководство "сине-гранатовых" пока не делало официальных предложений по Теллесу, чей контракт с Порту рассчитан до лета 2021 года, однако каталонцы контактировали с окружением игрока.
Ранее сообщалось, что в услугах Алекса Теллеса заинтересован лондонский Челси. Интересно, что в контракте бразильца есть пункт, позволяющий выкупить его за 40 миллионов евро.
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