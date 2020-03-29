Бразильский полузащитник хочет вернуться в АПЛ.
Филиппе Коутиньо, getty images
29 марта 2020, 16:12
Филиппе Коутиньо видит чемпионат Англии приоритетным вариантом продолжения карьеры и готов перейти в Тоттенхэм, сообщает Mundo Deportivo.
Примечательно, что бразилец мог оказаться в стане "шпор" уже прошлым летом, но трансфер сорвался из-за финансовых проблем.
"У Коутиньо нет никаких проблем с Леви. Сделка прошлым летом не состоялось по финансовым причинам", — сказал агент футболиста.
Источник также отмечает, что Тоттенхэм может использовать в сделке по Коутиньо Ндомбеле, которым интересуется Барселона.