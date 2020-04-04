Англия

Клуб может лишиться солидных средств из-за коронавируса.

Председатель Бернли Майк Гарлик рассказал, что будет с клубом, если сезон не возобновиться в английской Премьер-лиге.

"Бернли потеряет 45 миллионов фунтов от телевизионных прав, если будет принято решение отказаться от сезона-2019/20".

"Еще пять миллионов будут потеряны, так как на оставшихся четыре матча пройдут без зрителей, либо вообще не состоятся", — приводит слова функционера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что футболистам АПЛ сообщили, что клубы могут потерять 1,137 млрд из-за кризиса.