Англия

Клубы Премьер-лиги решили следовать рекомендациям властей, а также помочь командам низших лиг и здравоохранению.

На совещании руководства АПЛ и представителей клубов английской Премьер-лиги участники согласились с тем, что надо доиграть сезон, но только в том случае, если это не будет противоречить рекомендациям правительства и органов здравоохранения.

В официальном пресс-релизе АПЛ говорится, что клубы приняли за ориентировочный срок возобновления чемпионата май, но при этом будут следить за развитием ситуации в стране.

Кроме того, было принято решение выделить 20 миллионов фунтов Национальной службе здравоохранения Великобритании и 125 миллионов клубам Английской футбольной лиги и других низших дивизионов Англии для смягчения последствий остановки сезона.

Ранее сообщалось, что капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон создает фонд для борьбы с коронавирусом.

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