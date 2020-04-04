Англия

Лига пытается договориться с футболистами о сокращении заработной платы.

Игрокам английской Премьер-лиги сообщили, что клубы могут потерять 1,137 миллиарда фунтов из-за кризиса, сообщает The Telegraph.

Была составлена специальная презентация с пояснениями: если сезон не будет доигран, на трансляциях будет потеряно 762 миллиона. Постоянная прибыль в день матчей составляет 200 млн, еще 175 миллионов будут потеряны на спонсорских сделках.

Клубы АПЛ проинформировали представителей футболистов на специальном собрании, что заработные платы составляют порядка половины всех расходов команд.

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Было подсчитано, если игроки пойдут на понижение зарплат на 30% (или будет отсрочка), то будет сэкономлено порядка 570 миллионов фунтов. Это покроет почти половину общих потерь – 1,137 млрд.

Издание отмечает, что игроки готовы рассмотреть это предложение. В частности, клубы АПЛ заявили, что готовы платить как и прежде, но только тогда, когда стабилизируется ситуация из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что АПЛ возобновится в мае, но только с разрешения правительства.

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