Англия

Хавбек Анже имеет шанс переехать в Англию.

Руководство Лестера рассматривает вариант с приобретением в будущее трансферное окно полузащитника Анже Батиста Сантамарию, сообщает Express.

По данным источника, 25-летний французский футболист, которого называют "новым Нголо Канте", остается одним из приоритетных вариантов для укрепления центра поля команды Роджерса.

В текущем сезоне Сантамария провел в футболке Анже 31 поединок во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов Лестера попали полузащитники Филиппе Коутиньо и Виллиам Карвальо.