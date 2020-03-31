Англия

Летом "лисы" намерены серьезно укрепить состав.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс хочет видеть в составе своей команды бразильца Филиппе Коутиньо, выступающего за Баварию на правах аренды из Барселоны, а также португальца Виллиама Карвальо из Бетиса — сообщает Leicester Mercury.

Бразилец, с которым Роджерс уже работал в то время, когда возглавлял Ливерпуль, намерен вернуться в АПЛ, однако ранее речь шла о варианте с Тоттенхэмом.

27-летний атакующий полузащитник национальной сборной Бразилии (61 матч, 17 голов) выступал за Васку да Гама (43 матча во всех турнирах, 5 голов), Интер (47, 5), Эспаньол (16, 5), Ливерпуль (201, 54), Барселону (76, 21) и Баварию (32, 9).

Его ровесник, опорный полузащитник национальной сборной Португалии (59, 4) выступал за Спортинг Л (190, 11), Фатиму (13, 3), Серкль Брюгге (51, 3) и Бетис (49, 0).

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