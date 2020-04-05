Лондонцы планируют пригласить француза в команду.
Левен Кюрзава, getty images
05 апреля 2020, 12:27
Руководство Арсенала планирует начать переговоры с защитником ПСЖ Левеном Кюрзава о новом контракте, сообщает Express.
Напомним, французский футболист покинет парижан в конце нынешнего сезона в статусе свободного агента, а значит игрок уже сейчас может договариваться с будущей командой.
Ранее сообщалось, что серьезную конкуренцию Арсеналу в гонке за Кюрзава может составить Барселона, которая также желала бы пригласить защитника на бесплатной основе.
Кроме того, побороться за футболиста планирует еще одна команда из Примеры — Севилья.