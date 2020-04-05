Англия

Лондонцы планируют пригласить француза в команду.

Руководство Арсенала планирует начать переговоры с защитником ПСЖ Левеном Кюрзава о новом контракте, сообщает Express.

Напомним, французский футболист покинет парижан в конце нынешнего сезона в статусе свободного агента, а значит игрок уже сейчас может договариваться с будущей командой.

Ранее сообщалось, что серьезную конкуренцию Арсеналу в гонке за Кюрзава может составить Барселона, которая также желала бы пригласить защитника на бесплатной основе.

Кроме того, побороться за футболиста планирует еще одна команда из Примеры — Севилья.