Испания

У француза появляется все больше шансов переехать в Испанию.

Как сообщает Canal+, защитник ПСЖ Левен Кюрзава в будущее трансферное окно может стать футболистом Севильи.

Напомним, действующий контракт французского игрока с парижанами истекает будущим летом, и стороны не станут продлевать сделку. Отмечается, что основным конкурентом "нервионцев" в борьбе за центрбека станет Арсенал.

По данным источника, также Севилья рассматривает вариант с приобретением защитника Марселя Буна Сарром. Утверждается, что за сенегальца придется заплатить 12 миллионов евро.

Ранее испанские СМИ сообщили, что в гонку за Кюрзава может вступить Барселона.