У француза появляется все больше шансов переехать в Испанию.
Левен Кюрзава, getty images
02 апреля 2020, 23:23
Как сообщает Canal+, защитник ПСЖ Левен Кюрзава в будущее трансферное окно может стать футболистом Севильи.
Напомним, действующий контракт французского игрока с парижанами истекает будущим летом, и стороны не станут продлевать сделку. Отмечается, что основным конкурентом "нервионцев" в борьбе за центрбека станет Арсенал.
По данным источника, также Севилья рассматривает вариант с приобретением защитника Марселя Буна Сарром. Утверждается, что за сенегальца придется заплатить 12 миллионов евро.
Ранее испанские СМИ сообщили, что в гонку за Кюрзава может вступить Барселона.