Англия

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган признает превосходство Ливерпуля в нынешнем сезоне.

Илкай Гюндоган считает, что вне зависимости от того, будет ли доигран сезон-2019/20 в АПЛ или остановлен, чемпионский трофей должен быть вручен Ливерпулю.

"Я не вижу ничего предосудительного в том, если Ливерпуль объявят чемпионом в случае, если европейские чемпионаты так и не возобновятся, – сказал полузащитник сборной Германии в интервью каналу ZDF. – Они заслужили титул, и коронавирус тут не при чем".

Также Гюндоган высказал свое мнение о возможном сокращении зарплат: "Я думаю, что отказаться от части зарплат ради помощи клубам, особенно из низших дивизионов, будет правильно. Это не самое простое решение, но чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер".

За 9 туров до финиша, которые пока не удалось сыграть, Ливерпуль опережает Манчестер Сити на 25 очков (у "горожан" игра в запасе).

Ранее сообщалось, что игроки команд АПЛ намерены отказаться от зарплат на время карантина.

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