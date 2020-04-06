В понедельник, 7 апреля, стало известно, что ушла из жизни мать Пепа Гвардиолы. Долорес Сала Каррио было 82 года. 

Александр Зинченко поддержал своего наставника. 

"Молюсь за вас и вашу семью, Мистер", — написал Александр Зинченко на своей странице в Instagram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prayers to you and your family Mister. 😔

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Напомним, что также из жизни ушел бывший тренер Атлетико, Реала и Барселоны Радомир Антич. 

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