Защитник Манчестер Сити поддержал своего наставника.
АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО, GETTY IMAGES
06 апреля 2020, 23:59
В понедельник, 7 апреля, стало известно, что ушла из жизни мать Пепа Гвардиолы. Долорес Сала Каррио было 82 года.
Александр Зинченко поддержал своего наставника.
"Молюсь за вас и вашу семью, Мистер", — написал Александр Зинченко на своей странице в Instagram.
Напомним, что также из жизни ушел бывший тренер Атлетико, Реала и Барселоны Радомир Антич.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.