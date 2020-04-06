Англия

Защитник Манчестер Сити поддержал своего наставника.

В понедельник, 7 апреля, стало известно, что ушла из жизни мать Пепа Гвардиолы. Долорес Сала Каррио было 82 года.

Александр Зинченко поддержал своего наставника.

"Молюсь за вас и вашу семью, Мистер", — написал Александр Зинченко на своей странице в Instagram.

Напомним, что также из жизни ушел бывший тренер Атлетико, Реала и Барселоны Радомир Антич.

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