Англия

Долорес Сала Каррио было 82 года.

Официальный сайт Манчестер Сити сообщил, что ушла из жизни мать Пепа Гвардиолы.

Долорес Сала Каррио было 82 года, она скончалась из-за коронавируса в пригороде Барселоны.

"Клуб выражает искренние соболезнования в это печальное время Пепу, его семье и их друзьям", — гласит заявление на сайте "горожан".

Ранее сообщалось, что Гвардиола пожертвовал один миллион евро каталонской больнице для борьбы с COVID-19.

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