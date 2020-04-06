Испания

Сербскому специалисту был 71 год.

Официальный сайт Атлетико сообщил, что Радомир Антич ушел из жизни в возрасте 71 лет.

"Семья Атлетико скорбит из-за смерти Антича, нашего легендарного тренера".

"Вы навсегда останетесь в нашем сердце, покойтесь с миром", — сказано в заявлении.

Радомир Антич сумел завоевать "золотой дубль" с Атлетико в сезоне-1995/96, а также тренировал Барселону и Реал. В сезоне-1991/92 серб тренировал мадридский коллектив, а в 2003 году – каталонский.

Последним клубом Антича был Шаньдун Лунэн, который он тренировал с 2012 и по 2013 год. Последние семь лет Радомир оставался без клуба.

Ранее умер бывший игрок Атлетико Луис Капон и 14-летний нападающий Кристиано Минчоле Санчесе.