Сербскому специалисту был 71 год.
Радомир Антич, ФК Атлетико
06 апреля 2020, 21:28
Официальный сайт Атлетико сообщил, что Радомир Антич ушел из жизни в возрасте 71 лет.
"Семья Атлетико скорбит из-за смерти Антича, нашего легендарного тренера".
"Вы навсегда останетесь в нашем сердце, покойтесь с миром", — сказано в заявлении.
Радомир Антич сумел завоевать "золотой дубль" с Атлетико в сезоне-1995/96, а также тренировал Барселону и Реал. В сезоне-1991/92 серб тренировал мадридский коллектив, а в 2003 году – каталонский.
Последним клубом Антича был Шаньдун Лунэн, который он тренировал с 2012 и по 2013 год. Последние семь лет Радомир оставался без клуба.
Ранее умер бывший игрок Атлетико Луис Капон и 14-летний нападающий Кристиано Минчоле Санчесе.