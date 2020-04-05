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Президент УЕФА призывает проводить футбольные матчи без зрителей.

Александр Чеферин считает, что футбол привнесет позитивную энергию в дома людей.

"Мы ждем, как будет развиваться ситуация в мире, особенно в Европе. Безусловно, футбол без болельщиков – не то. Лучше играть с болельщиками на трибуне, чем без них.

"Однако лучше играть без зрителей, чем вообще не играть. Это то, чего хотят люди, это привнесет позитивную энергию в их дома", — приводит слова Чеферина The Guardian.

Ранее Чеферин заявил, что Бельгия может остаться без еврокубков.

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