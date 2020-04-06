Италия

Президент УЕФА оптимистично настроен относительно конца футбольного сезона.

Александр Чеферин считает, что чемпионат Италии будет доигран, Ливерпуль не упустит титул АПЛ, а Лиг чемпионов завершится в том же формате, что и обычно.

"Серия А будет завершена. Я настроен оптимистично и уверен в себе, даже если прямо сейчас я не могу ничего обещать или гарантировать

Все будет зависеть от ситуации в каждой стране. Серия А не входит в круг ведения УЕФА, но я могу гарантировать, что мы не поставим под угрозу жизнь людей и что мы все выслушаем, чтобы найти подходящее решение для каждой лиги, как только правительства дадут нам зеленый свет.

Я не понимаю, как мы можем оставить Ливерпуль без титула. Если они вернутся к игре, то почти наверняка выиграют Премьер-лигу. Если мы не возобновим игру, было бы целесообразно объявить чемпионов каждой лиги.

Что касается Лиги чемпионов, мы ожидаем, что она закончится в том же формате, что и до приостановки", — приводит слова Чеферинa Football Italia.

Напомним, ранее президент УЕФА выразил мнение, что лучше играть без зрителей, чем не играть вообще.