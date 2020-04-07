Англия

Норвежец призывает снизить давление на футболистов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что в кризисной ситуации футболисты становятся целью для критики.

"Я думаю, что футбол — это легкая цель для критики. Для меня было бы несправедливо призывать кого-либо из отдельных игроков или футболистов к чему-то, потому что я уже знаю, что игроки выполняют большую работу в обществе, и они делают многое, чтобы помочь в этой ситуации".

"Между игроками и клубами идут дискуссии, какой вклад они должны сделать. Это не легко для всех".

"Мы все хорошие люди, и я уверен, что мы все хотим, чтобы это закончилось как можно скорее. Также важно следовать указаниям правительства", — сказал Солскяер Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "манкунианцы" рискуют понести самые большие финансовые потери из-за коронавируса.