Англия

"Красные дьяволы" недосчитаются 116 млн фунтов.

Британское издание Daily Mail представило предварительные прогнозы относительно финансовых потерь клуб из-за остановки сезона в АПЛ.

По информации журналистов, наибольшие потери из-за пандемии коронавируса понесет Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" недосчитаются 116,4 миллиона фунтов. Потери Ман Сити составят 109,3 млн фунтов, Ливерпуля – 102,6 млн фунтов.

Ранее появилась информациия о том, что игрокам АПЛ сообщили, что клубы могут потерять 1,137 млрд из-за кризиса.

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