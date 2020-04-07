Англия

Во время паузы президент "шпор" может воспользоваться услугами своих работников.

Даниэль Леви намерен заполнить паузу во время приостановки чемпионата Англии, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 58-летний функционер хочет нанять персонал по работе на стадионе Тоттенхэма, чтобы те работали на его загородном доме. Платить бизнесмен будет из своего кармана, вне зависимости от заработной платы в клубе.

Примечательно, что Тоттенхэм воспользовался государственной программой Великобритании и переложил 80% зарплат сотрудников на государство. Остальные 20% "шпоры" также не платят.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм существенно сократит трансферный бюджет на лето.

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