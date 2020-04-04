Англия

"Шпоры" определили проблемные позиции на лето.

Руководство Тоттенхэма в будущее трансферное окно желает заключить контракты с пятью новыми футболистами, утверждает Football Insider.

По данным источника, тренерский штаб попросил клуб пригласить в команду летом центрального защитника, правого фулбэка, двух атакующих полузащитников и форварда.

Напомним, Тоттенхэм сократил из-за кризиса зарплаты на 20 процентов всему персоналу, а сэкономленные деньги лондонцы хотят потратить на новые приобретения.

Ранее сообщалось, что "шпоры" могут быть вынуждены ограничиться свободными агентами, так как клуб будет урезать бюджет.