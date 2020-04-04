"Шпоры" определили проблемные позиции на лето.
Стадион Тоттенхэма, getty images
04 апреля 2020, 17:36
Руководство Тоттенхэма в будущее трансферное окно желает заключить контракты с пятью новыми футболистами, утверждает Football Insider.
По данным источника, тренерский штаб попросил клуб пригласить в команду летом центрального защитника, правого фулбэка, двух атакующих полузащитников и форварда.
Напомним, Тоттенхэм сократил из-за кризиса зарплаты на 20 процентов всему персоналу, а сэкономленные деньги лондонцы хотят потратить на новые приобретения.
Ранее сообщалось, что "шпоры" могут быть вынуждены ограничиться свободными агентами, так как клуб будет урезать бюджет.