Англия

Функционеры "красных" сделали это не уведомив футболистов.

Руководители Ливерпуля добровольно согласились на понижение заработной платы, сообщает The Athletic.

По информации источника, зарплата на 25% была сокращена у Питер Мура (генеральный директор), Энди Хьюза (операционный директор) и Билли Хоган (управляющий директор).

При этом, руководители решили сделать это без огласки футболистам, чтобы лишний раз не давить на них.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что нет такого расклада, при котором Ливерпуль не станет чемпионом Англии.

Напомним, что клубы АПЛ могут потерять более миллиарда долларов из-за кризиса.

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