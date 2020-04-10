Англия

Вашему вниманию очередная нарезка голов из английской Премьер-лиги.

Из-за коронавируса чемпионат Англии приостановлен, но Youtube-канал АПЛ не теряет времени, и регулярно делает подборки видео.

В этот раз вашему вниманию нарезка лучших голов, которые забивали защитники. В подборке вы увидите голы Венсана Компани, Давида Луиса, Фила Ягелки, Фабиана Шера и других.

Видео:

Также смотрите лучшие выносы мяча с линии ворот в истории АПЛ.

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