Англия

Футболисты будут помогать Национальной здравоохранительной службе Англии.

Игроки английской Премьер-лиги создали инициативу Players Together, целью которой является сбор средств на борьбу с пандемией COVID-19. Предположительно, главным инициатором этого выступил капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон.

В то же время, продолжаются переговоры между клубами и футболистами о снижении зарплаты на 30% на протяжении года. Пока что они зашли в тупик.

На данный момент в Великобритании было зафиксировано 60 733 случая заражения коронавирусом, из которых 7 097 оказались смертельными.