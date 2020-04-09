Англия

Среди клубов возрастают опасения о том, что некоторые из них могут обанкротиться.

Переговоры между клубами английской Премьер-лиги и игроками о снижении зарплат зашли в тупик, утверждает The Telegraph. Стороны постараются сдвинуться с мертвой точки в дальнейших обсуждениях на этой неделе.

Из-за пандемии коронавируса доходы клубов серьезно снизились, и это может привести к их неспособности рассчитаться с зарплатами игроков.

Также финансовый коллапс может случиться в июне, когда клубам нужно будет совершать запланированные платежи за трансферы. Некоторые из них недополучат таким образом солидную часть доходов своего бюджета.

В субботу Премьер-лига предлагала представителям футболистов пойти на снижение зарплаты на 30% в течение 12 месяцев. Это снижение сократилось бы на 2/3, если матчи удалось бы доиграть в этом сезоне за закрытыми дверями, а если игры бы прошли вовсе со зрителями, то сокращение зарплаты было бы аннулировано.