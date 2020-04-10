Англия

Киа Джурабчиан рассказал, что Премьер-лига нравится его клиенту.

Агент Филиппе Коутиньо поделился информацией, что его клиенту нравится чемпионат Англии.

"Все знают, что я болею за Арсенал, однако у меня нет предпочтений, куда перейдет футболист. Я не пытаюсь кого-то продвинуть в какой-то клуб".

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"Коутиньо провел матч Лиги чемпионов (Бавария играла против Челси, — прим.), после этого мы провели беседу. АПЛ – это лига, в которой ему нравилось играть. Вероятно, он хотел бы там снова выступать".

"Многое будет зависеть от финансовых возможностей клубов, включая Барселону и клубы АПЛ", — приводит слова Киа Джурабчиана Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Челси является фаворитом на приобретение Филиппе Коутиньо.