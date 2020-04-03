Особистості Ліверпуля

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "красных".

Плох тот бразилец, который не мечтает играть в Европе, ну а Филиппе Коутиньо был определенно хорош. Его еще 16-летним пареньком в Васку да Гама заметил Интер, который сразу же заплатил около четырех миллионов евро – несмотря на то, что за первую команду Филипиньо еще не играл. До достижения 18-летия он играл в родном клубе, а затем присоединился к "нерадзурри" перед стартом сезона-2010/11.

В Милане первым тренером Коутиньо стал Рафаэль Бенитес. В будущем это еще сыграет свою роль, ну а пока что молодой бразилец получал весьма много игрового времени. В своем первом сезоне в составе действующего победителя Лиги чемпионов Филиппе принял участие в 13 матчах Серии А и еще семи еврокубковых играх.

Команду после ухода Жозе Моуриньо откровенно лихорадило: за полтора сезона ею успели поруководить вышеупомянутый Бенитес, а также Леонардо, Джанпьеро Гасперини и Клаудио Раньери. До конца сезона будет еще и Андреа Страмаччони, но его Коутиньо не застал – зимой 2012-го он отправился в аренду в Эспаньол.

В Эспаньоле были свои проблемы, однако в команду Маурисио Почеттино Филиппе вписался сразу. Пять голов хавбека в 16 матчах Ла Лиги позволили "попугаям" избежать вылета, финишировав на комфортном 14-м месте.

После возвращения в Интер продолжилось все то, что было и до аренды: Коутиньо в основном выходил со скамейки, наиграв только 308 минут за 10 матчей. Неизвестно, сколько бы еще это продолжалось, но в январе 2013-го вдруг на первый план вышли личные связи – на Филиппе объявились два претендента из Англии. Первым был Саутгемптон, в котором Коутиньо хотел видеть лично Маурисио Почеттино. Но не менее настойчивым был и Ливерпуль, которому обратить внимание на бразильца порекомендовал Рафаэль Бенитес. "Святые" давали больше, но сам Филиппе выбрал Ливерпуль. Трансфер обошелся "красным" в 13 млн евро.

Позже тогдашний футбольный директор Ливерпуля Дамьен Комолли будет рассказывать: "Весной 2012-го владельцы сказали мне, что наш трансферный бюджет ограничен – не больше 10 млн евро на одного игрока, и мы могли подписать только футболистов до 21 года".

"Я сказал скауту: "Коутиньо теперь для нас главная цель", – потому что мы искали флангового игрока на замену Дирку Куйту. Но Филиппе тогда был недоступен, потому что его отправили в аренду в Эспаньол".

"Мы даже не знали, что Коутиньо настолько хорош – было сложно увидеть его игру, потому что в Интере он никогда не играл. Знали только, что Рафаэль Бенитес сказал, что из него вырастет игрок мирового класса. А когда тебе говорит подобные вещи такой человек, как Рафа, нужно прислушиваться".

Номера в футбол, конечно, не играют, однако получить десятку всегда приятно. Десятый номер после ухода Джо Коула был свободным, и Коутиньо не постеснялся его занять.

При переходе в Ливерпуль одно из ведущих мировых медиа неправильно написало его имя – "Филипе", но своей игрой бразилец быстро заставил всех его выучить. В феврале он дебютировал за "красных", а уже в марте стал лучшим игроком месяца в команде.

В следующем сезоне Коутиньо вместе со Стивеном Джеррардом, Луисом Суаресом, Даниэлем Старриджем и другими едва не привели Ливерпуль к чемпионству. За четыре тура до финиша "красные" лидировали с семиочковым отрывом от Ман Сити, но у "горожан" в запасе были два матча. Увы, поражение от Челси и ничья с Кристал Пэлас лишили команду надежд на титул.

Летом 2014 года Ливерпуль покинул Луис Суарес, и роль Коутиньо, которого фанаты называли "маленьким волшебником", стала еще весомее. Следующий сезон оказался провальным для "красных" – лишь шестое место в Премьер-лиге, однако сам Коутиньо был хорош. Пять голов и пять ассистов стали лишь дополнением к тому, как он умело дирижировал игрой в центре поля. По завершению сезона Филиппе был единственным из игроков Ливерпулю, кто вошел в символическую сборную Премьер-лиги.

После этого сезона Ливерпуль покинул Стивен Джеррард, и Коутиньо стал главной звездой "красных". В СМИ начали ходить слухи об интересе к Филиппе культовой для бразильцев Барселоны. Много ли футболистов смогут отказать каталонскому гранду, особенно если там играет не только Лионель Месси, но и твой друг Неймар, и прекрасно знакомый по Ливерпулю Луис Суарес? Однако в январе 2017-го случилось то, что должно было отогнать каталонцев: Коутиньо подписал новый пятилетний контракт без клаусулы.

Он рассказывал о преданности клубу, желании войти в список легенд и выигрывать трофеи. С последним не сложилось – в Премьер-лиге Ливерпуль занял лишь четвертое место. Поэтому, когда летом на горизонте появилась Барселоне, Филиппе не скрывал стремление уйти. Оно было настолько сильным, что бразилец не постеснялся подать запрос о трансфере вскоре после того, как Ливерпуль официально объявил, что он не покинет клуб.

Правдами и неправдами "красным" все-таки удалось удержать Филиппе. Сказать, что Коутиньо был разочарован – ничего не сказать, но нужно отдать ему должное: хавбек сумел собраться и показать свой лучший отрезок в карьере, за полсезона забив 12 голов и сделав 9 ассистов в 20 играх. В декабре 2017 гола "маленький волшебник" впервые вышел на поле в качестве капитана Ливерпуля в своем 200-м матче за клуб. А следующая встреча – 2:1 с Лестером – стала для Филиппе последней в футболке Ливерпуля.



Дальше была Барселона. Еще 31 декабря технический спонсор каталонцев Nike "слил" клубные футболки с фамилией бразильца. Через неделю Ливерпуль объявил о договоренности с "сине-гранатовыми" о переходе бразильца.

Филиппе все-таки ушел, но ушел в статусе второго самого дорогого игрока мира – Барселона согласилась заплатить за трансфер до 142 млн фунтов с учетом бонусов, чуть более половины из которых были потрачены затем на покупку Вирджила ван Дейка у Саутгемптона. Возможно, расставание с Коутиньо получилось не самым красивым, но Юрген Клопп грамотно перестроил команду, и в конечном итоге "красные" не только не стали слабее, но даже прибавили, ну а бразилец завоевал первые трофеи в своей карьере – уже с Барселоной, где в итоге так и не стал своим…