Англия

Англичанин рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере.

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч признался, что хотел бы остаться в Ливерпуле на более продолжительный срок.

Форвард выступал в составе "красных" в 2005-08 годах, проведя 134 поединка и забив 42 гола.

"Одна вещь, о которой я жалею, это уход из Ливерпуля в 2008 году. Рафа Бенитес был рад меня отпустить, а мне отводилась лишь вторая роль.

Одной из причин моего ухода в Портсмут было то, что Стивен Джеррард и Фернандо Торрес установили хорошее партнерство, но спустя 18 месяцев, когда я увидел, что Андрей Воронин и Давид Нгог получают шансы, я пожалел об уходе.

Уходить из такого клуба, как Ливерпуль, непросто", – рассказал Крауч в интервью Daily Mail.

Напомним, в июле прошлого года Крауч объявил о завершении карьеры.

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