Туринцы работают над подписанием французского полузащитника.
Поль Погба, getty images
06 апреля 2020, 14:55
Ювентус собирается расстаться с тремя игроками, чтобы оформить трансфер Поля Погба, сообщает Gazzetta dello Sport.
Речь идет о Миралеме Пьяниче, на позиции которого Маурицио Сарри видит Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, не играющем важной роли в команде, и Дугласе Косте.
Манчестер Юнайтед же, в свою очередь рассматривает возможность обмена французского полузащитника на Де Лигта.
Напомним, что агент Погба Мино Райола также работает над трудоустройством своего клиента в Реал.
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