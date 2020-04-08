Испания

17-летний хавбек уже давно находится в поле зрения мадридского Реала.

Главный тренер реала Зинедин Зидан в летнее трансферное окно всерьез настроен усилить центр полузащиты, а самым желаемым его подписанием является хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба.

Как сообщает AS, французский специалист определился с трансфером другого футболиста в эту зону, если "сливочным" в конечном итоге не удастся удовлетворить финансовые требования МЮ по звездному французу.

Многообещающий игрок Ренна Эдуардо Камавинга, наверное, является одним из самых талантливых футболистов на данный момент, и об интересе к нему мадридского Реала уже неоднократно сообщалось в прессе.

Зидан видит в 17-летнем французе нового Клода Макелеле, поэтому хотел бы провернуть похожую сделку, как это произошло с Рафаэлем Вараном в 2011 году. Единственная проблема — это ценник Камавинги, который составляет 50 миллионов евро, но авторитет Зидана может серьезно поспособствовать в данном переходе.

Впрочем, и сам Эдуардо Камавинга, несмотря на интерес многих европейских грандов, предпочитает продолжить карьеру именно в мадридском Реале.

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