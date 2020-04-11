Англия

"Волки" могут подписать полузащитника Челси, который станет свободным агентом.

С большой долей вероятности, Виллиан ближайшим летом станет свободным агентом.

Руководство "синих" предлагает ему соглашение на два года, в то время как он требует контракт на три сезона.

Ситуацией может воспользоваться Рома. Как сообщает Corriere Dello Sport, римский клуб проявляет интерес к Виллиану и готов заполучить его свободным агентом.

В текущем сезоне Виллиан провел 28 матчей в АПЛ: на его счету пять голов и шесть результативных передач.

Напомним, ранее Виллиан заявил, что предпочитает остаться в английской Премьер-лиге.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.