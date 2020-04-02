Англия

"Красные дьяволы" следят за игроком ПСЖ.

Защитник ПСЖ Томас Менье попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает Le Quotidien du Foot.

Английский клуб планирует укрепить правый фланг обороны и попытается подписать бельгийского фулбека, который летом получит статус свободного агента. В подписании 28-летнего игрока также заинтересованы Боруссия Д и Милан.

В текущем сезоне Менье провел 27 поединков в футболке парижан, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что МЮ также проявляет интерес к защитнику Ювентуса Маттейсу де Лигту.

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