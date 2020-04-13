Англия

Наставник "аристократов" считает, что его команда двигается в правильном направлении.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поедлился своим мнением относительно текущего положения дел его команды в АПЛ.

"Я не хочу опережать события, потому что понятно, чего добились Ливерпуль и Манчестер Сити. С моей стороны будет глупо предположить, что мы сможем быстро сократить этот разрыв, потому что эти клубы проделали огромную работу, приглашая топ-игроков и отличных тренеров", — цитирует специалиста Sky Sports.

"Мы должны стать частью этого процесса. Нужно делать это по-своему, не нужно пытаться копировать. В составе Челси есть опытные игроки, которые способны помочь молодежи, но мы знаем, что некоторые позиции в команде... Какие-то из них мы уже усилили, но нам еще есть над чем работать".

"В связи со сложившейся ситуацией в мире стало очень трудно планировать. Но, входя в эту паузу, я чувствовал, что мы двигались в правильном направлении, прогрессировали и работали на тренировках. Также мы, возможно, подпишем игроков на ключевые позиции, которые постараются помочь сократить отставание от Ливерпуля и Манчестер Сити. Да, я уверен, что мы можем конкурировать с ними", — заключил Лампард.

Ранее сообщалось, что Челси готов предложить Виллиану новый контракт.

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