Англия

Тренер Шеффилд Юнайтед рассказал о планах голкипера на будущее.

Крис Уайлдер прокомментировал амбиции Дина Хендерсона, отметив правильную реакцию игрока на трудности в карьере.

"Хендерсон хочет стать вратарем сборной Англии, он хочет выиграть 50 с лишним матчей и сыграть за Манчестер Юнайтед — огромный футбольный клуб", — приводит слова Уайлдера Sky Sports.

В матче против Ливерпуля Хендерсон пропустил мяч между ног после удара Вейналдума, однако тренер "клинков" считает, что голкипер правильно отреагировал на тот момент.

"Если он собирается играть Манчестер Юнайтед и сборную Англии, ему придется преодолевать разочарования или неудачи. Его реакция говорит о многом".

Напомним, что Хендерсон выступает за Шеффилд Юнайтед на правах аренды из Манчестер Юнайтед. На игрока претендуют Челси и ПСЖ.