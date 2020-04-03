Англия

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон хочет подключить к реализации этой идеи всех футболистов команд АПЛ.

Джордан Хендерсон ведет переговоры с капитанами всех команд английской Премьер-лиги о создании фонда помощи Национальной службе здравоохранения Великобритании в борьбе с коронавирусом — сообщает The Times.

Капитан Ливерпуля надеется, что при участии футболистов всех 20-ти команд, входящих в АПЛ, удастся собрать не менее 1 миллиона фунтов. Также приветствуются пожертвования в фонд от "посторонних" благотворителей.

Ранее сообщалось, что английские клубы не хотят продолжать сезон, пока не получат гарантии безопасности.

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