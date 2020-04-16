"Красные" всерьез желают подписать немецкого нападающего.
Юрген Клопп и Тимо Вернер, Getty Images
16 апреля 2020, 09:08
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп продолжает испытывать интерес к нападающему РБ Лейпциг Тимо Вернеру.
По информации Bild, немецкий специалист намерен провести встречу со своим соотечественником, дабы лично убедить его перебраться на Энфилд. Однако, данный шаг пока невозможен из-за карантинных мер в Европе.
Главным конкурентом Ливерпуля за 24-летнего футболиста является мюнхенская Бавария.
В нынешнем сезоне на счету Вернера 27 голов и 12 ассистов в 36 играх за РБ Лейпциг во всех турнирах.
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