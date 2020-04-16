Англия

"Красные" всерьез желают подписать немецкого нападающего.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп продолжает испытывать интерес к нападающему РБ Лейпциг Тимо Вернеру.

По информации Bild, немецкий специалист намерен провести встречу со своим соотечественником, дабы лично убедить его перебраться на Энфилд. Однако, данный шаг пока невозможен из-за карантинных мер в Европе.

Главным конкурентом Ливерпуля за 24-летнего футболиста является мюнхенская Бавария.

В нынешнем сезоне на счету Вернера 27 голов и 12 ассистов в 36 играх за РБ Лейпциг во всех турнирах.

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