Германия

Мюнхенцы определились с приоритетной трансферной целью.

Бавария намерена усилить линию нападения этим летом и занимается поисками возможных вариантов.

Как сообщает издание Kicker, руководство мюнхенского клуба готово отказаться от идеи подписания вингера Ман Сити Лероя Сане ради нападающего Лейпцига Тимо Вернера. "Красные" сомневаются в том, что игрок "горожан" сможет вписаться в команду, и намерены сконцентрироваться на более надежном варианте.

В текущем сезоне Вернер провел 36 поединков в футболке "быков", забив 27 голов и совершив 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что в приобретении Вернера такж заинтересован Ливерпуль.

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