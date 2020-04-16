Англия

"Сороки" имеют шанс стать новым грандом в английском футболе.

Ньюкасл Юнайтед вскоре может сменить владельца. Майк Эшли готов продать клуб за 400 млн евро.

По информации The Shields Gazette, новым владельцем может стать наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который также является сыном короля Салмана. Состояние королевской семьи достигает 1,5 триллиона евро.

Согласно источнику, бен Салман стремится повысить репутацию своей страны в Западном мире — именно это и является причиной потенциальной покупки футбольного клуба.

Известно, что принц намерен выступать лишь в роли инвестора и в будущем не желает вмешиваться в спортивную составляющую клуба, а готов передать управление доверенным лицам.

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