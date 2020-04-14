Англия

Майк Эшли практически договорился с РСР Partners.

Удастся ли Аманде Стевели на сей раз дожать Майка Эшли? Getty Images

Удастся ли Аманде Стевели на сей раз дожать Майка Эшли? Getty Images

Регистрационная палата Великобритании получила необходимые документы от владельца Ньюкасла Майка Эшли и принадлежащей Аманде Стевели компании PCP Partners для создания юридической основы передачи прав собственности на футбольный клуб — сообщает Sky Sports.

Как стало известно источнику, близкому к участникам сделки, сторонам осталось уладить сумму компенсации в том случае, если Ньюкасл не удержится в Премьер-лиге.

Аманда Стевели уже была близка к тому, чтобы приобрести Ньюкасл в 2017 году, но Майк Эшли, об уходе которого из клуба мечтают все поклонники "сорок", всеми силами затягивал подписание сделки, и терпение бизнесвумен лопнуло.

В последнее время ходили слухи, что помимо РСР Partners Ньюкаслом интересовалась Public Investment Firm из Саудовской Аравии, но дальше разговоров дело не пошло.

На момент остановки первенства АПЛ Ньюкасл, которому остается сыграть 9 туров, занимал 13-е место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на 8 очков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.