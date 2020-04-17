Англия

В ближайшее трансферное окно немецкий форвард может стать одним из главных ньюзмейкеров.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер привлек к себе внимание Челси. Об этом сообщает немецкий таблоид Kicker.

Источник информирует о том, что "синие" уже начали контактировать с представителями футболиста и намерены составить конкуренцию остальным клубам, претендующих на Вернера.

Одним из главных кандидатов на покупку футболиста является Ливерпуль. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп намерен лично провести беседу с игроком и убедить его перебраться на Энфилд. Однако экономический кризис может заставить боссов Ливерпуля отказаться от варианта с Вернером, за которого нужно будет заплатить не менее 60 млн евро.

Помимо Челси и Ливерпуля, на игрока также претендует мюнхенская Бавария, а недавно стало известно и об интересе со стороны миланского Интера, который ищет потенциальную замену Лаутаро Мартинесу.

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