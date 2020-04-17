Италия

"Нерадзурри" включились в гонку за немецким форвардом.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер в летнее трансферное окно может отправиться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Интер заинтересован в услугах 24-летнего немца и рассматривает его в качестве потенциальной замены Лаутаро Мартинесу, которого активно сватают в каталонскую Барселону.

Отмечается, что "нерадзурри" придется встретиться с серьезной конкуренцией в вопросе подписания Вернера с Баварией и Ливерпулем, который также проявляют интерес к футболисту.

У Вернера есть пункт в контракте, позволяющий выкупить его за 60 миллионов евро, поэтому боссы Интера оценивают свои возможности на трансферном рынке, если им придется в конечном итоге расстаться со своим звездным аргентинцем.

Издание также утверждает, что в шорт-листе Интера находятся форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг и нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль.

Ранее сообщалось, что Барселона приостановила переговоры по Лаутаро Мартинесу из-за финансовых проблем ввиду эпидемии коронавируса.

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