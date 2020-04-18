Англия

Бразильский хавбек не планирует оставаться в Баварии, за которую выступает на правах аренды.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за Баварию, предстоящим летом покинет Германию и вернется на Камп Ноу. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний бразилец видит дальнейшее продолжением своей карьеры в английской Премьер-лиге, где он в период с 2013 по 2018 защищал цвета Ливерпуля.

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К Коутиньо проявляют интерес сразу два английский клуба, среди которых Челси и Тоттенхэм. Как "пенсионеры", так и "шпоры" уже связались с агентом футболиста Киа Джурабчиан, чтобы обсудить возможность потенциального трансфера.

Ранее сообщалось, что Челси готов заплатить за Коутиньо 80 миллионов евро.

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