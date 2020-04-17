Англия

Football.ua анализирует, способен ли заиграть бразильский полузащитник в составе лондонской команды.

В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о возможном переезде Филиппе Коутиньо на Стэмфорд Бридж. Называются различные варианты: "синие" могут выкупить бразильца за 80 миллионов евро, либо же взять полузащитника в аренду с опцией выкупа – примерно по такому сценарию был приобретен Матео Ковачич из мадридского Реала.

Еще один повод для размышлений появился не так давно. Опять-таки, не самые надежные источники информируют, что Нголо Канте может отправиться в Барселону, а Коутиньо станет "синим". Вариант выглядит не особо реалистичным, но заставляет задуматься, что переход бразильца более чем возможен.

Безусловно, информация о потенциальном переходе Коутиньо в Челси исходит от не самых надежных испанских источников. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. В Баварии с приходом Ханса Флика бразилец проиграл конкуренцию Томасу Мюллеру, и мюнхенский клуб, похоже, не собирается его выкупать.

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Учитывая грядущие последствия от коронавируса, вряд ли любой клуб мира сможет быть активным игроком на трансферном рынке. Ввиду вероятных уходов Виллиана и Педро, приход игрока или игроков из группы атаки видится весьма логичным, хоть Коутиньо и предпочитает играть в центре, а экс-футболисты Шахтера и Барселоны – типичные вингеры.

Football.ua анализирует, сможет ли Филиппе Коутиньо усилить Челси, если переход таки состоится.

Челси получит футболиста с отличным ударом. Не будет ложью сказать, что в составе "синих" нет мастеров, которые способны бить с дальней дистанции и приносить этим результат. Пожалуй, последним таким игроком в составе Челси был именно Фрэнк Лампард. Кто-то может поспорить и привести в пример Виллиана, а также его "звездный сезон-2015/16", когда чуть ли не каждый его удар становился результативным.

В общем, все предельно просто. Коутиньо – это потенциально еще одна опция для Лампарда, если игра команды пойдет не по плану, а соперник начнет закрываться. Бразилец может вскрыть оборону соперника дальним выстрелом.

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Опыт в АПЛ. С 2012 по 2018 год Коутиньо выступал в английской Премьер-лиге. Не сразу, но бразилец сумел стать лидером Ливерпуля Юргена Клоппа, и даже за сумасшедшие деньги "красные" не охотно продавали его в Барселону. Коутиньо не нужно будет много времени на адаптацию, он прекрасно знаком с этой лигой. Для 27-летнего футболиста это является огромным плюсом: он может возродить карьеру там, где когда-то заявил о себе.

Челси нужно усилить линию атаки. В этом сезоне, как и в предыдущем при Маурицио Сарри, часто проявлялись проблемы как с реализацией моментов, так и с их отсутствием и невозможностью "закрыть" игру, забив второй или третий гол. Освежить атакующую линию опытным игроком, успевшим поиграть как в АПЛ, так и Примере, Бундеслиге и Серии А, было бы огромным плюсом. Коутиньо 27 лет, и сейчас он может и должен показать лучшего себя.

Коутиньо добавит опыта команде. Как уже говорилось ранее, бразилец успел поиграть в ведущих чемпионатах, имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов. В связи с ожидаемыми уходами Виллиана и Педро, Филиппе может стать самым опытным футболистом линии атаки. Хаким Зийех, к сожалению, ранее выступал исключительно за нидерландские команды.

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Видение поля. Один из навыков Коутиньо, который способен сделать Челси лучше. И как бы не был хорош Матео Ковачич, как бы из Жоржиньо не делали "опорного плеймейкера", с уходом Сеска Фабрегаса в Челси нет футболиста с отличным пасом. Коутиньо может это исправить.

Коутиньо может сделать лучше Тэмми Абрахама. Благодаря своему креативу, опыту и мастеровитости, юный форвард Челси может еще больше раскрыться, если за его спиной будет 27-летний футболист. Англичанину необходимо будет время, чтобы сыграться с бразильцем, а если это случится – вполне может появиться интересная связка на поле.

В заключении следует отметить, что Филиппе Коутиньо, особенно, если пополнит состав Челси на правах аренды с опцией выкупа – отличная и беспроигрышная сделка. Да и в целом бразилец никак не испортит картину в лондонской команде.