Англия

Испанец поделился впечатлениями от выступлений в лондонском клубе.

Защитник Пабло Мари рассказал о своем переходе в Арсенал и работе под руководством Микеля Артеты.

"Мне еще многому предстоит научиться, но думаю, мой футбол в Арсенале может быть очень хорошим. Надеюсь, мы с клубом сможем подойти к концу сезона в нормальном состоянии, чтобы оформить постоянный трансфер. Посмотрим, что случится, потому что из-за вируса ситуация сложная.

Артета очень хорошо справлялся до сих пор. Очень рад, что получил возможность поработать с ним.

Он помог мне справиться с моими слабостями и улучшить сильные стороны. Надеюсь, смогу проработать с ним еще много лет", – рассказал Мари в интервью Sky Sports.

Мари присоединился к Арсеналу в январе этого года на правах аренды из Фламенго. В футболке "канониров" 26-летний игрок успел провести два поединка.

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