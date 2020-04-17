Англия

Годовые оклады футболисты должны уменьшиться на 12,5%.

Руководство Арсенала приблизилось к тому, чтобы договориться со своими футболистами о временном сокращении зарплат на один сезон в условиях пандемии коронавируса, которая негативно повлияла на финансовое положение клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, большая часть игроков "канониров" согласилась принять условия руководства, по которым их годовые оклады снизятся на 12,5% на один год. Арсенал, в свою очередь, компенсирует эти потери, если клуб по итогам следующей кампании квалифицируется в Лигу чемпионов.

Данное нововведение вступит в силу уже с апреля и будет рассчитано до марта 2021 года. Судьба отказавшихся футболистов пока неизвестна. Отмечается, что ключевую роль в договоренности с игроками сыграл главный тренер "канониров" Микель Артета.

Напомним, ранее Арсенал выступил с официальным заявлением по поводу сокращения зарплат.

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