Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг намерен нынешним летом сменить клуб.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
16 апреля 2020, 14:39
Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к руководству Арсенала с требованием выставить его на трансфер — сообщает Express.
Контракт габонского форварда с "канонирами" рассчитан до июня 2021 года, но Обамеянг, несмотря на желание тренера Микеля Артеты удержать его, еще год в Арсенале проводить не намерен.
Ранее сообщалось, что нападающим интересуются Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Реал, но сам Пьер-Эмерик хочет в Барселону.
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