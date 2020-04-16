Англия

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг намерен нынешним летом сменить клуб.

Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к руководству Арсенала с требованием выставить его на трансфер — сообщает Express.

Контракт габонского форварда с "канонирами" рассчитан до июня 2021 года, но Обамеянг, несмотря на желание тренера Микеля Артеты удержать его, еще год в Арсенале проводить не намерен.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуются Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Реал, но сам Пьер-Эмерик хочет в Барселону.

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