Англия

Полузащитник Лестера рад находиться в составе нынешней команды.

Несмотря на интерес со стороны других клубов, Джеймс Мэддисон рад выступать за коллектив Брендана Роджерса.

"Четыре года назад я выступал за Абердин на правах аренды из Норвича, а сейчас – играю в АПЛ. Это все, чего я желал. Эта пауза дает возможность поразмышлять о своем пути, я горжусь тем, что достиг такого уровня".

"Два года прошли быстро, я наслаждаюсь каждой секундой. Лестер – мой дом, я ощущаю себя элементом мебели, мне нравиться выступать здесь. Я люблю этих парней и фанатов, у нас отличный тренер, я очень счастлив тут", — приводит слова Джеймса Мэддисона клубный телеканал "лис".

В текущем сезоне Мэддисон провел 28 матчей в АПЛ: на его счету шесть голов и четыре ассиста.

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